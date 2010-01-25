На початку тижня в Україні утримається морозна погода

25 січня на території України за прогнозами синоптиків утримається дуже холодна погода з температурою вночі 23-28° морозу, місцями, крім Криму, 30-34° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вдень температура коливатиметься від 15 до 20° морозу, на Південному узбережжі Криму вночі 10-13° морозу, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті вночі 15-20, вдень 3-8° морозу. Без опадів, лише в Криму пройде невеликий сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

На Київщині буде дуже холодна погода з температурою по області вночі 23-28°, місцями 30-32° морозу, вдень 15-20° морозу; у Києві вночі 23-25° морозу, вдень 16-18° морозу. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.