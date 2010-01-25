“Коблево” збільшило реалізацію вина на 70%

ВАТ "Коблево", один з найбільших виробників вина в Україні, за підсумками 2009 р. збільшило реалізацію вина на 70% в порівнянні з 2008 р. – до 1,61 млн. дал.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що виробництво вина в 2009 році зросло на 63% - до 1,57 млн. дал.

Довідка УНІАН. Група «Баядера» під управлінням ТОВ «Баядера Холдинг» займається виробництвом власних торгових марок алкогольних напоїв, а також імпортом і дистрибуцією лікеро-горілчаних виробів. Працює на ринку з 1991 року.

До групи входять: ТОВ "Баядера Холдинг" – компанія, що управляє; ТОВ "Національні алкогольні традиції" (Україна) (ТОВ «НАТ») – маркетинг і управління виробництвом; ТОВ "Національна горілчана компанія" (ТОВ «НВК») – завод-виробник лікеро-горілчаної продукції: торгові марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Байка», «La Fеmme», «Моя»; ВАТ "Коблево" – виробництво винної продукції: торгові марки «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ТОВ "Баядера Імпорт" – ексклюзивний імпортер і дистриб`ютор алкогольної продукції на території України; ПП "Баядера" і «Авант Трейд» – дистриб’ютор власних алкогольних брендів на території України; ТОВ "Національні алкогольні традиції" (Росія) – дистрибуція алкогольних напоїв на території РФ.