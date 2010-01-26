Морози в Україні ослабнуть

Найближчими днями в Україні очікується поступове послаблення морозів, а також опади у вигляді снігу. На дорогах ожеледиця. Середня температура повітря становитиме близько мінус 20-15 градусів вночі і мінус 14-9 градусів вдень.

У Києві завтра мінус 23-18 градусів вночі, мінус 14-9 вдень, опадів не очікується. У четвер пройде сніг. Вночі мінус 16-11, вдень мінус 9-4 градуси. У п`ятницю також очікуються опади. Вночі мінус 11-6 градусів, денна температура повітря близько мінус 7-2 градусів. У Київській області завтра змінна хмарність. Температура - від мінус 16-11 вночі до мінус 15-10 градусів вдень. Вітер південно-східний, 5 м/с. Ожеледиця.

На сході у середу мінус 30-25 вночі, вдень мінус 17-12 градусів. Синоптики прогнозують хмарну погоду. У четвер вночі мінус 24-19, денна температура мінус 14-9 градусів, пройде невеликий сніг. У п`ятницю очікується сніг. Температура мінус 14-9 градусів вночі, мінус 7-2 градуса вдень. Вітер північно-східний, південно-східний, 5 м/с. На дорогах ожеледиця.

На заході завтра вночі буде близько мінус 24-19 градусів, вдень мінус 15-10 градусів, без опадів. У четвер також переважно сухо. Температура повітря вночі - близько мінус 24-19 градусів, вдень мінус 8-3 градуси. У п`ятницю вночі прогнозована температура повітря мінус 12-7 градусів, вдень мінус 7-2 градуси, очікується сніг. Вітер східний з переходом у південний, 5 м/с. На дорогах ожеледиця.

У південних регіонах 27 січня мінус 20-15 вночі, мінус 8-3 градуси вдень. Очікується змінна хмарність. У четвер вночі мінус 8-3, вдень мінус 1 плюс 4 градуси. Можливий сніг. У п`ятницю мокрий сніг. Вночі мінус 4 плю 1 градус, вдень 2-7 градусів тепла. Вітер північно-східний, південно-східний, 7 м/с. Налипання мокрого снігу, ожеледиця.

У центральних регіонах у найближчу ніч мінус 23-18 градусів, вдень мінус 14-9 градусів. Очікується змінна хмарність. У четвер можливий сніг. Вночі мінус 16-11, денна температура мінус 8-3 градуси . У п`ятницю нічна температура становитиме близько мінус 11-6 градусів, вдень мінус 7-2 градуси. Пройде сніг. Вітер південно-східний, 5 м/с. Ожеледиця.