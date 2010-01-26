Середня плата за оренду сільгоспземель склала 260 грн/га

Орендна плата за 1 га сільськогосподарських земельних паїв в 2009 р. в Україні складала 260 грн., повідомляється в інформації Державного комітету із земельних ресурсів (Держкомзем).

Всього власникам земельних паїв торік було виплачено 4,166 млрд. грн. орендної плати, зокрема селянам-пенсіонерам – 2 млрд. грн.

При цьому 71,6% орендної плати виплачувалося сільськогосподарською продукцією.

"Слід зазначити, що це (виплата оренди в натуральній формі) є негативним чинником, оскільки при розрахунках з селянами ціни на сільськогосподарську продукцію встановлювали самі керівники сільськогосподарських підприємств, а ці ціни, як свідчать перевірки, були вищі ринкових", - йдеться у повідомленні.

За даними Держкомзему, в Україні в оренді перебуває 17,5 млн. га, або 64% распайованих сільськогосподарських земель.

Торік власники земельних паїв уклали 4,6 млн. договорів оренди, переважно строком на 4-5 років (49% договорів), на 1-3 роки – 10%, 6-10 років – 30,6%, на 10 і більше – 10,4%. Велика частка договорів (майже 60%) передбачає орендну плату у розмірі 1,5-3% від оцінної вартості землі, 9% договорів - до 1,5%, 31,1% - від 3% і більше.