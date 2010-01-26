В Україні у 2009 році здали в оренду 17,5 млн. га земельних паїв

В Україні у 2009 році власники права на земельну частку (пай) здали в оренду 17,5 млн. га (64% площі розпайованих земель) землі на загальну суму 4,2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті України із земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, із загальної суми виплат за оренду земельних паїв платня селянам-пенсіонерам становить 2 млрд. грн. (47,6%).

Серед форм орендної платні переважає натуральна форма (71,6%). У Держкомземі відзначили, що це є негативним чинником, оскільки при розрахунках з селянами ціни на сільгосппродукцію визначають самі керівники сільськогосподарських підприємств, і ці ціни, як свідчать перевірки, вищі за ринкові.

Середній розмір орендної платні за рік становить 260,2 грн. за 1 га. Переважаючу більшість договорів оренди укладено на термін до 5 років.

Станом на 1 січня п.р. фактичні виплати за оренду землі становлять 4166,1 млн. грн. (91,6%).

У 2009 році власники права на земельну частку (пай), засвідчену сертифікатом на право власності на земельну частку (пай) або держактом на право власності на землю, уклали 4613,6 тис. договорів оренди земельної частки (паю), з яких 42,2%, - з господарствами, із земель яких виділено земельний пай, або їх правонаступниками, 14% - з фермерськими господарствами, 43,8% - з іншими суб`єктами господарювання.