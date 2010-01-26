На біржах України продано 16,3 млн. тонн зерна

Згідно із даними Мінагрополітіки, станом на 22 січня 2010 р. обсян торгівлі на біржовому ринку України зерновими культурами урожаю 2009 р. склав 16,259 млн. тонн. З них на умовах спот – 6,79 млн. тонн, на умовах форвард – 9,47 млн. тонн, повідомляє АПК-Інформ.

Із загальної кількості за внутрішніми договорами було продано 33,93 тис. тонн зернових культур, за експортними – 16,225 млн. тонн.

Обсяг торгівлі продовольчим зерном на біржовому ринку склав 5,79 млн. тонн, зокрема пшениці – 5,697 млн. тонн, зернобобових культур – 192,17 тис. тонн. Зернофуражні культури були продані в обcязі 10,27 млн. тонн, зокрема пшениці – 2,171 млн. тонн, кукурудза – 3,513 млн. тонн, ячменю – 4,58 млн. тонн.