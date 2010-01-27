Україна збільшила експорт зерна на 9,3%

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2009 р. – червень 2010 р.) і станом на 25 січня 2010 р. експортувала 14,9 млн. тонн зерна, що на 9,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого МH, повідомило джерело в Міністерстві аграрної політики, повідомляє АПК-Інформ.

За даними співрозмовника, зокрема експорт пшениці за цей період склав 7,3 млн. тонн проти 7,1 млн. тонн за аналогічний період 2008/09 МР, ячменю – 4,1 млн. тонн проти 4,8 млн. тонн, кукурудза – 3,4 млн. тонн проти 1,6 млн. тонн.

У Мінагрополітіки також повідомили, що з 1 липня 2009 р. і за станом на 21 січня 2010 р. Україна експортувала 1,56 млн. тонн рапсу, тоді як за аналогічний період минулого маркетингового року – 2,4 млн. тонн.

Як повідомлялося з посиланням на попередні дані Держкомстату, Україна в 2009 р. зібрала 46 млн. тонн зернових і зернобобових культур (у вазі після доопрацювання), що на 13,7% менше, ніж у 2008 році.

Раніше Мінагрополітіки України прогнозувало експорт зерна з України в 2009/10 МР близько 20 млн. тонн проти 25,2 млн. тонн в 2008/09 МР.