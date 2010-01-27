Ціни на цукор в Україні штучно завищені

За минулий тиждень цукор у середньому в країні подорожчав на 10%, повідомляє Агро Перспектива.

По повідомленню «Укрінформу», експерти упевнені, що ціни підняті штучно - українські продавці дуже швидко відреагували на перепади світових цін. На сьогоднішній день паніка викликана для того, щоб підняти ціни на внутрішньому ринку. Ціна на світовому цукровому ринку дійсно сильно збільшилася, але в Україні у продажу є вітчизняний дешевший товар. За підрахунками експертів, у засіках України станом на 1 січня 2010 р. було близько 1,3 млн. т цукру. А українці щомісяця споживають близько 130 тис. тонн. Тобто, як мінімум до травня населенню цілком вистачить українського цукору.

За останніми даними Міністерства економіки України, до країни прибуде ще 260 тис. тонн імпортного цукру. Отже зараз нема чого скуповувати у великих кількостях цукор, упевнені експерти.