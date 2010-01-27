"Украгролізінг" припинив постачання сільгосптехніки

ВАТ "Національна акціонерна компанія "Украгролізінг" припинило постачання сільгосптехніки і устаткування аграріям у лізинг у зв`язку з відсутністю фінансування закупівель цієї техніки у вітчизняних сільськогосмашинобудівних підприємств, повідомив заступник голови правління компанії Євгеній Цип, повідомляє АПК-Інформ.

"Ми вимушені припинити постачання техніки (у лізинг) у зв`язку з тим, що не фінансуються заводи (виробники сільгосптехніки)", - сказав він у ході наради з питань технічного забезпечення аграрного виробництва і оновлення машинно-тракторного парку сільгоспвиробників у 2010 р. в Києві 26 січня.

Є.Цип повідомив, що на сьогодні заборгованість перед сільноспмашинобудівниками становить близько 40 млн. грн. При цьому він додав, що "бюджет на 2010 р. не прийнято, а в тимчасовому бюджетному розписі коштів на фінансування лізингу сільгосптехніки не передбачено".

Разом із тим, повідомив заступник голови, з початку року "Украгролізінг" поставив аграріям у лізинг 23 одиниць сільгосптехніки на 3,7 млн. грн.

За його словами, портфель замовлень компанії на 2010 р. становить понад 19 тис. одиниць сільгосптехніки і устаткування майже на 2 млрд. грн., зокрема близько 1 тис. тракторів, 323 зернозбиральних комбайна, 594 одиниць сівалок і посівних комплексів.

Є.Цип також відзначив, що у поточному році "Украгролізінг" планує декілька змінити стратегію роботи і постачати аграріям у лізинг не окремі машини або устаткування, а повнокомплектні машинні комплекси, зокрема для тваринництва, зберігання зерна тощо.

НАК "Украгролізінг" створена урядом для забезпечення аграріїв сільгосптехнікою по лізингових схемах.

Як повідомлялося, в 2009 р. компанія поставила аграріям 851 одиницю сільськогосподарської техніки на суму 185 млн. грн. (у 2008 р. - 1,5 тис. одиниць на 185,7 млн. грн.), зокрема тракторів - на 62 млн. грн. (273 од.), тоді як у 2008 р. – на 53 млн. грн.

Крім того, минулого року передано у лізинг 79 зернозбиральних комбайнів на 62,5 млн. грн. (у 2008 р. – 94 од.), 317 од. грунтообробної і посівної техніки на 37 млн. грн. (162 од. на 14,5 млн. грн.), 97 од. устаткування для тваринництва і птахівництва (24 од.), а також бурякозбиральна і кормозбиральна техніка, машини для хімічного захисту рослин та ін.

За договорами постачання техніки НАК "Украгролізінг" перерахувала підприємствам сільгоспмашинобудування 194,1 млн. грн., зокрема 100 млн. грн. склали кошти стабілізаційного фонду.

Торік уряд передбачав виділити із стабфонда на закупівлю вітчизняної сільгосптехніки 393 млн. грн.