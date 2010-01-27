Експорт українського зерна у 2009/10 МР складе 16-17 млн. тонн

Експорт українського зерна у 2009/10 МР очікується у межах 16-17 млн. тонн порівняно з 25 млн. тонн у 2008/09 МР. Про це повідомив заступник директора департаменту розвитку аграрного ринку Мінагрополітіки Андрій Чопік на слуханнях в Аграрній палаті України щодо перспектив приєднання українських портів до європейської системи транспортування зерна, повідомляє АПК-Інформ.

"На сьогоднішній день вже експортовано близько 15 млн. тонн зерна", - сказав він.

За словами А.Чопіка, 85-90% експорту в 2008/09 МР припало на недержавні компанії. 75% експортних обсягів перевалено через приватні зернові термінали. Водночас він вважає, що роль держави у сфері зовнішніх постачань зерна зростатиме, зокрема завдяки реалізації планів створення державного агента на цьому ринку.

"Аграрний фонд вже робить перші кроки в цьому напрямі. Уряд дозволив йому експортувати у цьому маркетинговому році 500 тис. тонн зерна", - сказав представник МінАП.

А.Чопік нагадав, що потужності по перевалці зерна в країні складають 30-32 млн. тонн на рік. У найближчі 5-7 років вони зростуть ще на 8-10 млн. тонн за рахунок реалізації проектів будівництва зернових терміналів приватними компаніями. Орієнтовні витрати за такими проектами складають 300-400 дол. на перевалку 1 тис. тонн зерна.

У Мінагрополітіки переконані, що розширення експортної інфраструктури є актуальним, враховуючи плани збільшення врожаю у найближчі 10 років. А.Чопік нагадав оцінки учених, згідно із яким в Україні цілком реально збирати 70-80 млн. тонн зернових на рік.