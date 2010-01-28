«Чумак» запустив нову макаронну фабрику

ЗАТ «Чумак», один з найбільших виробників продуктів харчування, ввело в експлуатацію нову фабрику з виробництва макаронів у м. Каховка (Херсонська обл.), будівництво якої почалося у 2009 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Інвестиції у проект склали 3 млн. дол. США. Виробнича потужність підприємства – 50 тонн макаронних виробів на добу.

«На підприємстві виготовлятимуться найбільш затребувані українськими споживачами види макаронів: «трубочки», «пір`я», «спіральки», «черепашки», «вермішель», «ріжки». У асортименті ТМ «Чумак» макаронні вироби з`явилися у 2006 році, проте до теперішнього часу продукція цієї товарної категорії вироблялася виключно у Росії», - наголошується у повідомленні.

Макарони ТМ «Чумак» українського виробництва з`являться на прилавку українських магазинів вже у лютому.

Крім того, ЗАТ «Чумак» планує почати виробництво спеціальної лінійки соусів для макаронів.

Довідка УНІАН. «Чумак» – один з найбільших національних виробників продуктів харчування. Компанія заснована у 1996 р. шведськими бізнесменами Карлом Cтуреном і Йоханом Боденом. «Чумак» виробляє кетчуп, майонез, соуси, консервовані овочі, томатну пасту і макарони під однойменною торговою маркою.