МінАП оприлюднило проект закону

Міністерство аграрної політики України розробило проект закону “Про внесення змін до ст. 33 Закони України “Про карантин рослин”, який був опублікований на сайті МінАП з метою отримання зауважень і пропозицій, повідомляє АПК-Інформ.

Як наголошується в записці пояснення, ухвалення даного законопроекту, в першу чергу, забезпечить можливість для суб`єктів господарювання переміщення зернових, олійних і зернобобових культур у межах району без карантинного сертифікату.

Крім того, буде врегульований порядок відміни карантинного режиму і визначено спосіб повідомлення осіб про впровадження і відміну карантинного режиму.