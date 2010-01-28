Уряд готує реєстр ГМ-сортів і культур

Кабінет міністрів найближчим часом оприлюднить реєстр генно-модифікованих сортів і культур. На даний момент уряд веде переговори з Академією аграрних наук, Національною академією наук України відносно складання такого реєстру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛІШИН.

За словами міністра, система національних лабораторій займатиметься контролем виробництва в Україні продукції, що містить генно-модифіковані організми. Зокрема, буде створено національну референтну лабораторію.

«Зараз вона, напевно, буде сформована на базі Інституту імені Медведя або одного з інститутів НАНУ, і ця лабораторія займатиметься акредитацією відповідних лабораторій, визначати вміст ГМО і даватиме відповідні рекомендації», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня міністр економіки Богдан ДАНИЛІШИН повідомляв, що Кабінет міністрів пропонує на законодавчому рівні скасувати обов`язкову норму маркування позначкою “без ГМО” товарів, де ГМО міститися не може.

Верховна Рада 17 грудня 2009 року прийняла закон про обов`язковість інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО).

Дія закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби і харчові продукти, вироблені для особистого споживання.

Забороняється оборот харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону і відповідним технічним регламентам.

Всі харчові продукти, що знаходяться в обороті в Україні, повинні мати етикетки державною мовою України і містити в доступній для сприйняття споживачем формі інформацію про наявність або відсутність в харчових продуктах ГМО, що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» або «без ГМО» відповідно.