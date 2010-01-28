АМКУ вивчає ситуацію на ринку цукру

На даний момент Антимонопольний комітет України (АМКУ) вивчає ситуацію на роздрібному ринку цукру в Україні, пов`язану із різким підвищенням цін на даний продукт, повідомляє АПК-ІНФОРМ.

Як повідомили в АМКУ, на даний момент виконуючий обов`язки голови Антимонопольного комітету України Олександр Мельниченко зібрав усіх голів регіональних відділень Комітету, з якими виробляє стратегію і тактику діяльності комітету на соціально важливих ринках, зокрема обговорюється ситуація на ринку продовольчих товарів і цукру, після чого буде ухвалено рішення про подальші дії.

При цьому керівництво АМКУ вважає, що основна відповідальність за ринок цукру лежить на профільних відомствах, перш за все на Міністерстві аграрної політики.

Про плановані дії Комітету на ринку цукру в АМКУ пообіцяли повідомити найближчим часом, коли будуть підведені підсумки наради.

Нагадаємо, в Україні за останній тиждень спостерігається сильне зростання роздрібних цін на цукор. У столичних супермаркетах ціна коливається на рівні 9-10 грн/кг, а в регіонах - досягла 12 грн/кг.