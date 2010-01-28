Здорожчання провізії не має економічного підґрунтя - Данилишин

Підвищення цін на продукти харчування не має економічних чинників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр економіки України Богдана ДАНИЛИШИН.

«Зростання цін на окремі види продовольчих товарів, яке має місце останнім часом, є неприродним на фоні загальної тенденції уповільнення інфляційних процесів і тих заходів, які зараз вживаються урядом України щодо стримування цінової ситуації», - відзначив міністр.

Він нагадав, що другий рік поспіль Україна збирає великі урожаї зернових культур.

За його словами, основна причина підвищення цін на продукти харчування – політична, пов`язана з другим туром президентських виборів.

Б.ДАНИЛИШИН також звернувся до регіональних керівників, які представляють опозиційні партії, з проханням взяти під контроль ситуацію, що склалася. Він вважає, що мета опозиції - дискредитувати прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО перед другим туром президентських виборів. «Якби зараз не політичне нагнітання (щодо подорожчання – УНІАН) окремих товарних позицій, окремих товарних груп протягом останніх тижнів перед другим туром президентських виборів, ми могли б мати нормальний індекс споживацьких цін, який був би нижчим за одиницю», - сказав міністр.

Він також повідомив, що ціни на продукти зросли не однаково по всій Україні: зростання вартості окремих продуктів харчування спостерігається в АР Крим, східних і південних регіонах.