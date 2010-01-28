Завтра у більшості областей України очікуються снігопади

29 січня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у більшості західних, північних та Вінницькій області пройде невеликий сніг; на решті території помірний сніг, на Закарпатті, в південних областях та східній частині місцями сильний сніг, в Криму сильний мокрий сніг та дощ. У південній частині подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, на заході, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, на Прикарпатті та в східних областях 14-19°, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті та в південних областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу; в Криму вночі 1-6° морозу (на Південному узбережжі близько 0°), вдень 0-5° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень коливатиметься від 3° до 8° морозу. По м. Києву температура вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.