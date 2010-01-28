Аграрії збільшили замовлення міндобрив на 5%

Аграрії збільшили замовлення мінеральних добрив на проведення весняно-польових робіт поточного року на 5% проти 2009 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства промислової політики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 р. міністерство розробило й затвердило графік поставок мінеральних добрив сільгоспвиробникам, відповідно до якого передбачена реалізація хімічними підприємствами 1080 тис. тонн аміачної селітри, 70 тис. тонн аміачної води, 360 тис. тонн нітроамофоски, 110 тис. тонн суперфосфату, 60 тис. тонн амофосу, 3 тис. тонн калімагнезії, 3 тис. тонн каїніту й 132 тис. тонн тукосуміші.

Як повідомляє прес-служба, на засіданні колегії Мінпромполітики міністр Володимир НОВИЦЬКИЙ зазначив, що, з точки зору виробництва добрив для потреб аграріїв, вітчизняні хімічні підприємства мають усі можливості, а ось щодо купівлі необхідних обсягів, то тут існують затримки з боку аграріїв. Також міністр додав, що для фіксації намірів і врегулювання всіх питань між споживачами й виробниками мінеральних добрив потрібно підписати відповідну декларацію, яка традиційно щорічно укладається між виробниками, споживачами міндобрив, Союзом хіміків України й Аграрним фондом. У цій декларації повинні бути зафіксовані ціни на такі види добрив, як аміачна селітра, карбамід, фосфорні й складні мінеральні добрива.