Данилишин: різке зростання цін на цукор викликане штучно

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що різке зростання цін на цукор зумовлено штучно створеним ажіотажем.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час прес-конференції в Тернополі він запевнив, що в Україні дефіциту цукру немає.

«Україна виробили 1,3 млн. цукру, і економічних підстав для зростання ціни на цукор, як і на інші продукти, немає. Ціна на цукор наразі необгрунтована. Це просто наслідок ажіотажу, який створюється штучно між першим і другим туром президентських виборів і носить політичний характер», – заявив Б.ДАНИЛИШИН.

На його думку, великі оптовики й посередники вирішили скористатися політичною ситуацією й заробити на цьому. При цьому міністр зазначив, що Державна цінова інспекція й Антимонопольний комітет України вже займаються контролем ринку і вивчають причини подорожчання цукру.

«Одні виробники задекларували ціни на цукор, є відповідний затверджений коридор – від 5,6 до 7,2 грн./кг. Але відбувається перереєстрація фірм, які знову декларують нову ціну й завдяки цьому уникають відповідальності», – розповів про виявлену схему Б.ДАНИЛИШИН.

Міністр економіки запевнив, що керівництво країни робитиме все для того, щоб не допустити необгрунтованого підвищення цін, зазначивши, проте, що зробити це буде непросто.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, Антимонопольний комітет України почав розгляд справи за фактом різкого та суттєвого підвищення цін на цукор. За попередніми даними, роздрібні ціни на цукор зросли в Україні в середньому на 30%.

Вчора, 28 січня, на брифінгу міністр економіки України Б.ДАНИЛИШИН заявив, що підвищення цін на продукти харчування не має економічних чинників. «Зростання цін на окремі види продовольчих товарів, що має місце останнім часом, є неприродним на тлі загальної тенденції уповільнення інфляційних процесів і тих заходів, які зараз вживаються урядом України для стримування цінової ситуації», – зазначив міністр.

За його словами, основна причина підвищення цін на продукти харчування – політична, пов`язана з другим туром президентських виборів.