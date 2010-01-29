В суботу в Україні сильних морозів не очікують

Завтра в Україні сильних морозів не очікують.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 30 січня по Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на Лівобережжі, в Криму та Карпатах сніг, на сході місцями сильний, вдень у західній та південній частині невеликий сніг та мокрий сніг, на Закарпатті помірні опади; на решті території без істотних опадів. У південній частині місцями туман; на дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с; вночі у східній, вдень у західній частині південно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 25 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15° морозу, на Прикарпатті - до 18°, у східних областях, Приазов`ї та на крайньому заході - 7-12° морозу; вдень - 3-8° морозу, на Закарпатті та в південних областях - близько 0°; в Криму вночі - 1-6° морозу (на Південному узбережжі - 0-3° тепла), вдень - 2-7° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-15°, вдень - 3-8° морозу.

У Києві без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-13°, вдень - 4-6° морозу.