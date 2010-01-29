Кінах про підвищення цін на продукти

Спроби уряду звинуватити політичних опонентів, опозицію у подорожчанні продуктів харчування – це спотворення дійсності і спроба перекласти проблеми «з хворої голови на здорову», заявляє народний депутат, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, повідомляє АПК-Інформ.

За його словами, уряд повністю втратив контроль над ситуацією виробництва і забезпечення населення продуктами першої необхідності. «Це фінал безсистемної економічної політики, результат відсутності антикризової програми і управлінської волі для реалізації антикризових заходів, наслідок некерованості державних ресурсів у сенсі початку нового економічного року за відсутності державного бюджету», – говорить А.Кінах.

Президент УСПП відзначає, що останнім часом відбулося значне зростання цін на енергоносії, зокрема – бензин і дизельне паливо, продукти харчування, виросла вартість кредитів для населення і підприємництва. «Не працює система державного резерву і аграрний фонд, які покликані вирівнювати цінову ситуацію у разі стрибків цін на ринках», – резюмував він.

Як підкреслює А.Кінах, замість реальної підтримки внутрішнього виробника, професійного регулювання ринків імпортних товарів уряд демонструє популізм, ручне управління коштами державного бюджету, волюнтаризм і безвідповідальність в соціально-економічній, грошово-кредитній політиці. «Економіка не терпить «порожнеч» і непрофесійного втручання, – відмітив він. - Вона миттєво реагує на це, зокрема такими хворобливими для населення змінами».

На переконання А.Кінаха, сьогодні головне завдання полягає в тому, щоб спрямувати всі зусилля на зростання виробництва, пожвавлення внутрішнього ринку, задоволення купівельного попиту і підтримку верств населення, які найбільше потребують її.