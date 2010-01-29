Зернові: огляд світового ринку

На товарній біржі Чікаго 8 грудня грудневі котирування на продовольчу пшеницю знизилися на 15,87 USD/тонна і склали 190,77 USD/тонна, повідомляє Агро Перспектива.

Продовольча пшениця

Березневі котирування знаходилися на рівні 198,27 USD/тонна (пониження на 16,31 USD/тонна). При постачаннях у травні 2010 року пшениця котирувалася по 203,04 USD/тонна.

Березневі котирування Будапештської біржі (BSE) на продовольчу пшеницю (євростандарт) 8 грудня складали 164,75 USD/тонна, що на 0,30 USD/тонна нижче, ніж тижнем раніше. Травневі котирування знизилися до 176,32 USD/тонна (спад на 5,23 USD/тонна).

Січневі котирування на французькій біржі EURONEXT (Париж) за минулий тиждень знизилися на 7,62 USD/тонна до 191,14 USD/тонна. Березневі котирування зменшилися на 6,16 USD/тонну до рівня 195,22 USD/тонна, а на постачання у травні 2010 року знизилися до 197,82 USD/тонна.

За минулий тиждень ціни на пшеницю 2SRW FOB, Мексиканська затока знизилися на 11,3 USD/тонна і склали 205,8 USD/тонна на відвантаження в грудні. На пшеницю 2HRW ціни на грудневі постачання знизилися на 14,4 USD/тонна і складали 217,7 USD/тонна FOB Мексиканська затока. Знизилися на 13,3 USD/тонна до 292,2 USD/тонна ціни на канадську пшеницю 1CW на грудневі постачання, а на австралійську м`яку пшеницю APW склали 208,3 USD/тонна FOB на найближчі постачання.

Французька борошномлинарська пшениця (без субсидії) на FOB Руан подешевшала на 8,1 USD/тонна і котирувалася по 190,0 USD/тонна на грудневі відвантаження станом на 9 грудня. Ціна на німецьку пшеницю (13% протеїн) складала 207,2 USD/тонна FOB Балтика (зростання на 0,5 USD/тонна).

За останній звітний тиждень Європейська Комісія видала експортні ліцензії на 138 тис. т м`якої пшениці. З початку поточного сезону було видано ліцензії загальним обсягом 6,605 млн. т, що на 3,305 млн. т менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Загальний обсяг імпорту зернових з початку сезону становить близько 4,293 млн. т проти 6,024 млн. тонн минулого року. Обсяг експорту зерна складає 8,869 млн. т порівняно з 14,922 млн. т у минулому сезоні.

Пшениця фуражна і жито Березневі котирування Будапештської біржі (BSE) на фуражну пшеницю 8 грудня складали 154,28 USD/тонна, що на 0,24 USD/тонна вище за рівень 1 серпня. Травневі котирування збільшилися до 162,54 USD/тонна (зростання на 0,25 USD/тонна).

На Лондонській біржі EURONEXT (LIFFE) за минулий тиждень січневі котирування на пшеницю знизилися на 4,95 USD/тонна і склали 173,35 USD/тонна, а березневі котирування зменшилися на 5,55 USD/тонна до 177,46 USD/тонна. При постачаннях у травні 2010 року англійська пшениця котирувалася по 182,22 USD/тонна, що нижче, ніж тиждень тому на 5,07 USD/тонна.

Канадська фуражна пшениця на Ex-Dock Тандербей на грудневі постачання котирувалася по 162,8 USD/тонна станом на 9 грудня, що на 2,65 USD/тонна нижче за рівень тижневої давності.

На англійську фуражну пшеницю на умовах FOB порти Східного узбережжя ціни за тиждень знизилися на 9,1 USD/тонна і склали 171,3 USD/тонна станом на 9 грудня.

В Іспанії у порту Таррагона імпортна фуражна пшениця на цьому тижні пропонується по 212,00 USD/тонна Ex-store з постачанням в грудні.

Ячмінь фуражний У Канаді січневі котирування ICE на ячмінь фуражний 8 грудня складали 152,52 USD/тонна, що на 0,66 USD вище за рівень тижневої давності. Березневі котирування знаходилися на рівні 152,99 USD/тонна (спад на 0,28 USD/тонна). На постачання ячменю у травні 2009 року котирування знаходилися на рівні 154,13 USD/тонна.

Березневі котирування Будапештської біржі (BSE) на фуражний ячмінь 8 грудня складали 154,28 USD/тонна, що на 2,99 USD/тонна вище, ніж тиждень тому. При постачаннях у травні 2010 року цей товар котирувався по 154,28 USD/тонна (зростання на 0,24 USD/тонна).

У Канаді ціни на ячмінь підвищилися на 1,8 USD/тонна і складали 129,9 USD/тонна, FOB Тандербей на найближчі відвантаження. У Європі, на FOB Руан ціни зменшилися на 6,1 USD/тонна і складали 156,5 USD/тонна на грудневі постачання. У Германії, в Гамбурзі ціни підвищилися на 5,2 USD/тонна і складали 152,6 USD/.

Кукурудза фуражна За тиждень грудневі котирування на фуражну кукурудзу на товарній біржі Чікаго знизилися на 11,89 USD/тонна і 8 грудня складали 145,43 USD/тонна. Березневі котирування складали 151,57 USD/тонна (спад на 11,57 USD/тонна).

На Будапештській біржі (BSE) березневі котирування на кукурудзу 8 грудня складали 171,91 USD/тонна, що на 1,39 USD/тонна нижче, ніж тиждень тому. Травневі котирування знаходилися на рівні 181,28 USD/тонна (спад на 0,27 USD/тонна).

Січневі котирування на французькій біржі EURONEXT (Париж) на кукурудзу станом на 8 грудня знаходилися на рівні 198,19 USD/тонна, що на 7,33 USD/тонна нижче за рівень 1 серпня. Березневі котирування знизилися за минулий тиждень на 7,37 USD/тонна і складали 201,53 USD/тонна. На постачання кукурудзи в червні 2010 року котирування знаходилися на рівні 206,35 USD/тонна.

Американська кукурудза №3, FOB Мексиканська затока котирувалася по 166,6 USD/тонна на грудневі постачання станом на 9 грудня, що нижче на 14,5 USD/тонна порівняно з рівнем тижневої давності. Ціни на фізичний товар за тиждень у Франції знизилися на 6,1 USD/тонна і склали 202,5 USD/тонна FOB Бордо на вересневі постачання.

В Іспанії у порту Таррагона імпортна кукурудза пропонується по 216,00 USD/тонна Ex-store з постачанням в грудні.

За останній звітний тиждень Європейська Комісія видала ліцензії на імпорт 110 тис. тонн кукурудзи (1002 тис. т з початку сезону порівняно з 2028 тис. т за аналогічний період минулого сезону) і 0 тис. т сорго (2 тис. т з початку сезону в порівнянні з 255 тис. т за аналогічний період минулого сезону).