ЄС і Норвегія продовжать лібералізацію аграрного ринку

ЄС і Норвегія домовилися про подальшу лібералізацію аграрного ринку.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-службі Єврокомісії.

За даними Єврокомісії, нинішні домовленості торкаються 20% всього європейського експорту в ЄС за вартістю.

В результаті переговорів, Норвегія і ЄС домовилися частково зняти тарифні обмеження на експорт певних видів сільськогосподарської продукції. Що стосується таких чутливих видів продукції, як м`ясо-молочна продукція, фрукти, овочі і декоративні рослини, то тут передбачається введення певних тарифних квот. Крім того, в результаті переговорів сторони домовилися про розширення майже на 60% квоти Норвегії на імпорт сирів з Європи – з 4500 тонн в рік до 7200 тонн, що складає 8-10% всього норвезького ринку сирів.

Довідка УНІАН. Угода про Європейську економічну зону від 1992 року дозволяє Норвегії користуватися перевагами зовнішнього ринку ЄС. Разом з тим, продукція сільського господарства і рибальства, згідно цьому документу, була вилучена з вільного обміну.

З 2000 по 2007 роки експорт сільськогосподарської продукції ЄС до Норвегії подвоївся – до 1,6 млрд. євро в рік.