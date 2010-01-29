Аграрії Житомирщини під урожай-2010 заготували 31,4 тис. т зернових
19:06, 29 січня 2010Агро
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104% від необхідного
Сільгосппідприємства Житомирської області для сівби 2010 року засипали на складах 31,4 тис. тонн ярових зернових культур - 104% від необхідного.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.
У АПК регіону вже доведено до посівних кондицій і перевірено державними насінними інспекціями 27,5 тис. тонн насіння, з якого 26,5 тис. тонн або 88% складають насіння високих репродукцій.
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