Аграрії Житомирщини під урожай-2010 заготували 31,4 тис. т зернових

Сільгосппідприємства Житомирської області для сівби 2010 року засипали на складах 31,4 тис. тонн ярових зернових культур - 104% від необхідного.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

У АПК регіону вже доведено до посівних кондицій і перевірено державними насінними інспекціями 27,5 тис. тонн насіння, з якого 26,5 тис. тонн або 88% складають насіння високих репродукцій.