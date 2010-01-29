Терещенко став заступником голови правління ДАК «Хліб України»

Кабінет міністрів України призначив Романа ТЕРЕЩЕНКА заступником голови правління Державної акціонерної компанії “Хліб України”.

Текст відповідного розпорядження (від 27 січня 2010 р. №117-р) опубліковано на сайті уряду.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія “Хліб України” створена відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 серпня 1996 р. №1000.

ДАК включає 125 дочірніх підприємств, серед яких 72 підприємства зі зберігання зерна (паспортна потужність зберігання - близько 6,2 млн. тонн на рік, фактична на сьогодні - 3 млн. тонн). Крім того, до складу ДАК входять Одеський і Миколаївський портові елеватори.