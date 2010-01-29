Цукрові заводи виробили 1,267 млн. тонн бурякового цукру

Цукрові заводи України завершили сезон переробки цукрового буряку і виробили 1,267 млн. тонн цукру з буряку врожаю 2009 року проти 1,573 млн. тонн, вироблених минулого сезону.

Такі дані УНІАН повідомили в Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

Згідно з повідомленням, цукрові заводи переробили 9,44 млн. тонн буряку. Зазначається, що цукристість буряку вища за торішній показник і становить 16,89% (у 2008 р. – 16,04%).

За інформацією асоціації "Укрцукор", в переробці буряку взяли участь 56 цукрових заводів (у 2008 р. – 70 заводів).

Довідка УНІАН. Виробництво цукру в Україні в 2008/2009 МР знизилося на 15% - до 1,575 млн. тонн (у 2007/2008 МР - 1 млн. 859 тис. тонн). У минулому сезоні було прийнято на переробку 12 млн. 535 тис. тонн цукрового буряку (у 2007/2008 МР – 16 млн. 370 тис. тонн). Середня врожайність цукрового буряку становила 355 ц/га.

Місткість українського ринку цукру фахівці оцінюють в 2 - 2,2 млн. тонн.