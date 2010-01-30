Через брак кисню під льодом загинуло понад 7 тонн риби

В Кременчуцькому водосховищі в урочищах «Байкал» та «Очеретяне» Черкаської області гине риба.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні держрибохорони в Черкаській області, зазначивши, що це одні з найбільших нерестилищ області, їх площа сягає 250 гектарів.

За даними управління держрибохорони, в результаті надзвичайної ситуації втрати рибного господарства Черкаської області становлять понад 2,5 млн. грн. За попередніми підрахунками, від задухи загинули 7 тонн молодняку коропа, ляща, сома, плітки й сазана. Риба гине від того, що 15-сантиметровий шар льоду давить мальків риби на мілині, і від нестачі повітря вони помирають. Проблема в тому, що восени рівень води у цих урочищах падає, і риба опиняється відрізаною від водосховища. Якби викопати рів, який би з’єднував урочища із Кременчуцьким водосховищем, то проблеми не було, заявили в управлінні держрибохорони.

На днопоглиблювальні роботи потрібно близько 1 млн. грн. та дозвіл від прилеглих до водосховища сіл. Гроші вже є, але немає погодження двох сільських рад – Леськівської та Червонослобідської.

Зараз працівники Головного управління держрибохорони в Черкаській області разом з рибалками роблять ополонки для доступу повітря, очеретяні "подушки" та насичують воду киснем, перекачуючи помпою воду з ополонки в ополонку.

Торік в урочищах «Байкал» та «Очеретяне» загинуло понад 30 тонн риби.