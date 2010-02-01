Цукровий буряк у 2010 р. посіють на площі 450 га

Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» прогнозує посів цукрового буряку на площі 450 тис. га в поточному році. Про це УНІАН повідомили в асоціації.

Повідомляється, що регіони заявили про посів 380 тис. га, «але ми вважаємо, що посіви збільшаться до 450 тис. га», - додали в асоціації.

На думку фахівців асоціації, збільшенню посівів сприятиме різке зростання цін на цукор на внутрішньому ринку України.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році цукровий буряк було посіяно на площі 330 тис. га. Врожай буряку становив 10 млн. тонн. Виробництво бурякового цукру з буряку врожаю 2009 р. становило 1,267 млн. тонн. Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюється в 2 млн. тонн.