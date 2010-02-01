Молокопродукти найближчим часом не пододрожчають - УАК

В Україні подорожчання молочних продуктів найближчим часом не прогнозується. Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Української аграрної конфедерації.

«Наприкінці січня 2010 р. загальноєвропейські цінові тенденції змінилися на пониження цін, що найближчим часом вплине на внутрішній український молочний ринок. Тому найближчим часом значного збільшення цін на молочні товари, за інших рівних умов, чекати не слід», - йдеться у повідомленні УАК.

Наголошується, що кілька місяців тому значна частина молочної продукції до України завозилася із закордону, зокрема, з Польщі, оскільки її вартість була нижчою за собівартість виробництва в Україні.

На думку віце-президента УАК, голови Ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадима ЧАГАРОВСЬКОГО, причина такої ситуації – дефіцит якісної сировини на внутрішньому ринку, оскільки більш як 80% сировини виробляється у селянських садибах, і лише 20% - сільськогосподарськими підприємствами.

«На сьогодні виробники повертаються до вітчизняної сировини, оскільки ціна на імпортну сировину за останні місяці зросла», - наголошується в повідомленні.

За даними експертів УАК, літо 2009 р. для українських виробників молока було найважчим за останні роки. Додатково до сезонного зниження цін на молочну сировину, українське молочне скотарство перебувало під впливом зниження попиту і цін на світових ринках. Переробні підприємства, у зв`язку зі скороченням попиту на їх продукцію, були змушені знижувати закупівельні ціни на сировину. У четвертому кварталі 2009 р. тенденція зниження цін різко змінилася, і на світових ринках ціни на масло вершкове і сухе молоко пішли вгору і наблизилися до докризового рівня.

На внутрішньому ринку ціни на продукцію переробки підвищилися і потягли за собою ціни на молочну сировину, відзначили в УАК.