Виробники м'яса і молока недоотримали 800 млн. грн. дотацій – УАК

Виробники м`яса і молока в першому півріччі 2009 р. недоотримали понад 800 млн. грн. дотацій.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Української аграрної конфедерації.

«Протягом 2009 р. двічі змінювалися відповідні законодавчі норми (щодо державної підтримки виробників молока і м`яса – УНІАН). Як наслідок, виробники м`яса і молока за перше півріччя 2009 р. недоотримали понад 800 млн. грн. дотацій», - йдеться у повідомленні.

При цьому в УАК відзначили, що державна підтримка є одним з найважливіших чинників формування ціни на молочну сировину. «Істотним чинником в процесі формування ціни молочної сировини залишається рівень державної підтримки, зокрема, пільги виробникам м`яса і молока щодо спеціального режиму застосування податку на додану вартість, який становить близько 2,5 млрд. грн. на рік», - зазначається у повідомленні.