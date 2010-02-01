РФ оцінюватиме продбезпеку за часткою вітчизняних продуктів на ринку

Доктрина продовольчої безпеки РФ, затверджена президентом Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, визначає порогові значення питомої ваги вітчизняної сільськогосподарської, рибної продукції і продовольства в загальному обсягу товарних ресурсів внутрішнього ринку. Порогові значення для зерна становлять не менш як 95%, цукру - 80%, олії - 80%, м`яса і м`ясопродуктів (у перерахунку на м`ясо) - 85%, молока і молокопродуктів (у перерахунку на молоко) - 90%, рибної продукції - 80%, картоплі - 95%, харчової солі - 85%. Про це зазначається у тексті доктрини, передає РІА Новини.

У документі йдеться про необхідність "виключити безконтрольне розповсюдження харчової продукції, одержаної з генетично модифікованих рослин, а також з використанням генетично модифікованих мікроорганізмів”. Стратегічною метою продовольчої безпеки доктрина визначає "забезпечення населення країни безпечною сільськогосподарською продукцією, рибною продукцією та іншою продукцією з водних біоресурсів і продовольством".

Документ розроблено відповідно до положень Стратегії національної безпеки РФ до 2020 року. У доктрині визначено поняття "продовольча незалежність", "продовольча безпека", її показники і критерії, а також поняття економічної і фізичної доступності продовольства, раціональної норми споживання. Для оцінки стану продбезпеки використовуватиметься система показників у сферах споживання, виробництва і управління. Зокрема, враховуватимуться ресурси домашніх господарств за групами населення; забезпеченість площами для торгівлі та організації харчування з розрахунку на 1 тис. людей; споживання продуктів з розрахунку на душу населення; обсяги адресної допомоги населенню; добова калорійність харчування людини та його структура за кількістю білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- і мікроелементів; індекс споживчих цін на харчові продукти. Показниками у сфері виробництва і національної конкурентоспроможності, відповідно до доктрини, є обсяги виробництва сільськогосподарської і рибної продукції, сировини і продовольства; їх імпорт; бюджетна підтримка виробників продукції; продуктивність сільгоспземель; обсяги реалізації продуктів. У сфері організації управління враховуватимуться обсяги продовольства державного матеріального резерву, сформованого відповідно до нормативних правових актів Росії, а також запаси сільськогосподарської і рибної продукції, сировини і продовольства. Найбільш значущими ризиками для продовольчої безпеки доктрина вважає макроекономічні ризики, зумовлені зниженням інвестиційної привабливості вітчизняного реального сектора економіки і конкурентоспроможності вітчизняної продукції; технологічні ризики, викликані відставанням від розвинених країн; агроекологічні ризики, зумовлені несприятливими кліматичними змінами, а також наслідками природних і техногенних надзвичайних ситуацій; зовнішньоторговельні ризики, спричинені коливаннями ринкової кон`юнктури і застосуванням заходів державної підтримки у зарубіжних країнах. У документі зазначається, що стійкість розвитку економіки країни вимагає реалізації заходів державного регулювання для подолання низького рівня платоспроможного попиту населення на харчові продукти; недостатнього рівня розвитку інфраструктури внутрішнього ринку.

Доктрина націлена на подолання цінових диспропорцій на ринках сільськогосподарської і рибної продукції, сировини і продовольства, з одного боку, і матеріально-технічних ресурсів - з іншого. "Реалізація положень цієї Доктрини дозволить забезпечити продовольчу безпеку як найважливішу складову частину національної безпеки, прогнозувати і запобігати загрозам і ризикам для економіки країни, що виникають; підвищувати її стійкість, створювати умови для динамічного розвитку агропромислового і рибогосподарського комплексів, поліпшення добробуту населення", - йдеться у документі.