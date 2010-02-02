Виробництво пива в Україні скоротилося на 6%

В Україні в 2009 р. виробництво солодового пива, включаючи безалкогольне і пиво із вмістом алкоголю менше 0,5%, склало 300 млн. дал, що на 6,2% нижче показника 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 р. виробництво пива в Україні склало 20,6 млн. дал, що на 19,8% більше листопада 2009 р. і на 5,7% більше грудня 2008 р.