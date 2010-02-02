Україна скоротила виробництво коньяків на 21%

В Україні виробництво коньяків і бренді в січні-грудні 2009 року становило 3 млн. дал, що на 21% нижче показника за 2008 рік.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 р. виробництво коньяків і бренді становило 0,4 млн. дал, що на 28,1% вище показника листопада 2009 р. і на 26,1% нижче показника грудня 2008 р.