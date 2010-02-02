Мінекономіки пропонує змінити порядок видачі ліцензій

Міністерство економіки України має намір змінити процедуру пільгового імпорту в країну очеретяного цукру-сирцю для стимулювання його ввезення, повідомляє АПК-Інформ.

Про це йдеться у проекті наказу Мінекономіки «Про внесення змін до положення про порядок видачі ліцензій на імпорт до України цукру-сирцю очеретяного в межах тарифної квоти», оприлюдненому 2 лютого на сайті Міністерства.

Зокрема, документом скасовується обов`язкова наявність оригіналу сертифікату про походження товару при подачі заявки на отримання ліцензії на імпорт очеретяного цукру-сирцю в рамках встановленої Україною квоти. Крім того, Мінекономіки пропонує встановити термін дії таких ліцензій до 60 днів, тоді як на сьогодні вони діють до 31 грудня року, на який вони видавалася. Автори документа вважають термін дії ліцензії до 31 грудня досить довгим і таким, що не стимулює імпорт цукру-сирцю.

Проект наказу також припускає подачу звітів про фактичне ввезення цукру за одержаною ліцензією.

Як наголошується у записці пояснення, запропоновані зміни стимулюватимуть імпорт цукру-сирцю до України. У зв`язку з критичним рівнем дефіциту цукру, який склався на внутрішньому ринку, з метою його зниження виникає необхідність стимулювання імпорту цукру-сирцю з очерету в межах тарифної квоти.