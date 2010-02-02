Nestle інвестує у «Світоч» 4,5 млн. швейцарських франків

Компанія Nestle, один з найбільших виробників продуктів харчування у світі, планує у 2010 році інвестувати в кондитерську фабрику «Світоч» 4,5 млн. швейцарських франків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, ця сума буде інвестована у модернізацію виробництва, запуск нових ліній і випуск нових видів продукції. Наголошується, що компанія планує оптимізувати асортиментну лінійку продукції, відмовившись від деяких видів продукції, які не мають попиту.

У компанії нагадали, що у 2009 році Nestle інвестувала у фабрику «Світоч» близько 12 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фабрика «Світоч» виробляє кондитерські вироби («Світоч», Nestle Cold, Nesquik, Nuts, Lion), сухі приправи «Торчин» та каву Nescafe.

Компанія Nestle почала господарську діяльність в Україні в 1994 році з відкриття представницького офісу. ТОВ «Нестле Україна» було створене в Києві у травні 2003 року.

Компанія Nestle S.A. володіє контрольним пакетом акцій Львівської кондитерської фірми «Світоч» з 1998 року. У 2003 році компанія придбала 100% акцій ВАТ «Волиньхолдінг» (ТМ «Торчин»).

Nestle є найбільшим виробником продуктів харчування в світі. Сьогодні Nestle належать 481 фабрика в 87 країнах світу. Продукція Nestle представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної і питної води, продуктів для домашніх тварин і т.д. Компанія здійснює маркетингову підтримку таких брендів, як Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Kitkat, Lion, Aero, Friskies і ін.