Крижаний покрив на полях не становить загрози для озимих

Крижаний покрив, що утворилася у більшості регіонів країни, на сьогодні не становить загрози для стану посівів озимих культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЙБІДА.

«Дійсно, у багатьох областях України утворився крижаний покрив. Проте ми повинні розуміти, що шкідливий вплив крижаного покриву настає після 4 тижнів його залягання, причому він повинен бути відповідної товщини і притертим до землі. В Україні таких умов поки що немає», - пояснив він.

«Особливого занепокоєння на цей час немає, але все залежатиме від подальшого розвитку подій. Якщо цей крижаний покрив збільшуватиметься у розмірі і площі і тривалість його залягання перевищить 4 тижні, тоді можна буде зробити оцінку його впливу, але поки що занепокоєння немає», - відзначив фахівець.