Сильних повеней в Україні навесні не буде

В Україні підстав для прогнозів сильних повеней внаслідок танення снігу ранньою весною 2010 р. на сьогодні немає. Про це повідомив на прес-конференції начальник Гідрометцентру МНС України Микола Кульбіда, повідомляє .АПК-Інформ

"На сьогодні товщина льоду і рівень води у таких великих річкових басейнах, як Десна, Дніпро, Південний Буг, Дністер, Тиса, не перевищує встановлених норм", - відзначив він.

М.Кульбіда також повідомив, що у більшості українських річок рівень води не підвищився. “У деяких він трохи підвищився, але істотно вплинути на рівень затоплень він не справить”. За його словами, навесні відбудеться затоплення затонів, проте це "нормальний природний процес, який не загрожує населеним пунктам". Найбільше занепокоєння викликають рівнинні території, зокрема Житомирська, Рівненська і частина Київської області. Також можливі локальні підтоплення на місцях. До підтоплень можуть призвести затори на Дністрі, Дніпрі, витоках Прип‘яті, перед входом у Київське море.

"Таким чином, об`єктивних підстав для високих повеней немає", - відзначив М.Кульбіда. Він додав, що Гідрометеоцентр МНС не може спрогнозувати точні наслідки затоплення для Карпатського регіону, оскільки там превалює безліч локальних чинників, пов`язаних ыз гірською місцевістю. За його словами, більш точний прогноз буде дано на підставі досліджень 22-25 лютого.