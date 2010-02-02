Аграрний фонд закупить 1,3 млн. т зерна і 0,4 млн. т цукру

Міністерство аграрної політики України ініціює закупівлю Аграрним фондом 1,3 млн. тонн зерна і 0,4 млн. тонн цукру до інтервенційного фонду в 2010-2011 маркетинговому році. Проект відповідної постанови Кабміну опубліковано на сайті міністерства.

Зазначається, що Мінагрополітики пропонує забезпечити формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду в 2010–2011 маркетинговому періоді в обсягах не менше: пшениці й суміші пшениці та жита (меслін) – 1084 тис. тонн; жита – 106 тис. тонн; ячменю – 44 тис. тонн; кукурудзи – 28 тис. тонн; цукру-піску – 368 тис. тонн; молока сухого – 6 тис. тонн і масла вершкового – 18 тис. тонн.

У пояснювальній записці зазначається, що введення в дію вказаного проекту потребує витрат Спеціального фонду держбюджету в сумі 4 млрд. 61 млн. грн.