Держкомводгосп протидіятиме весняній повені

Державний комітет із водного господарства вживає заходів для мінімізації негативного впливу весняного паводку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві у вівторок заступник голови комітету Микола БАБИЧ.

За його словами, «загалом водогосподарські організації практично завершили підготовчі заходи й перебувають у постійній готовності до пропуску льодоходу, повеней і паводків». Зокрема, створено робочу групу для розробки можливих сценаріїв пропуску високих вод і вживання запобіжних заходів для мінімізації негативного впливу весняної повені. Також комітет провів перевірку технічного стану гідротехнічних споруд на річках, водосховищах та інших водоймах.

Щодо каскаду дніпровських водосховищ повідомляється, що вільний обсяг на них на 2 лютого становить близько 7 млрд. куб. м. «Вільний обсяг водосховищ є достатнім для нормального безаварійного пропуску близької до норми повені, а також він може бути нормально заповнений при більшому рівні повені», - йдеться в повідомленні комітету.

Як повідомляв УНІАН, Укргідрометцентр не прогнозує навесні повені, яка значно перевищить норму.