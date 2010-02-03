Квота постачання цукру на внутрішній ринок складе 1,820 т.

Уряд затвердив обсяг квоти постачання цукру на внутрішній ринок у маркетинговому 2010-2011 році на рівні 1,820 млн. т.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

За його словами, при розгляді проекту постанови Кабінету міністрів про державне врегулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011 року Кабінет міністрів визначив обсяг квот постачання на внутрішній ринок, а також мінімальну ціну на цукор і цукровий буряк.

«На 2010-2011 маркетинговий рік встановлені мінімальні ціни з урахуванням ПДВ на цукровий буряк – 350 (грн. за одну тонну) і 5100 (грн. за одну тонну) – на цукор», - сказав міністр аграрної політики.