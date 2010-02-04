Кабмін схвалив законопроект про ратифікацію конвенції про торгівлю зерном

Кабмін схвалив проект закону про ратифікацію конвенції про торгівлю зерном. Про це повідомив міністр аграрної політики України Юрій Мельник, повідомляє .АПК-Інформ

"Цим проектом закону, я переконаний, що законопроект стане законом, Україна ратифікує своє членство в Міжнародній раді по зерну", - сказав Ю.Мельник.

Він також нагадав, що Україна є асоційованим членом Міжнародної ради по зерну з 1998 р., а у 2009 р. відбулося фактично визнання України повноправним членом цієї ради.

За словами міністра, ратифікація міжнародної конвенції про торгівлю зерном - та необхідна законодавча процедура, яка узаконить повноправне членство України в Міжнародній раді по зерна.