Кабмін схвалив законопроект про ратифікацію конвенції про торгівлю зерном
10:22, 04 лютого 2010Агро
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Україна стане членом Міжнародної ради по зерну
"Цим проектом закону, я переконаний, що законопроект стане законом, Україна ратифікує своє членство в Міжнародній раді по зерну", - сказав Ю.Мельник.
Він також нагадав, що Україна є асоційованим членом Міжнародної ради по зерну з 1998 р., а у 2009 р. відбулося фактично визнання України повноправним членом цієї ради.
За словами міністра, ратифікація міжнародної конвенції про торгівлю зерном - та необхідна законодавча процедура, яка узаконить повноправне членство України в Міжнародній раді по зерна.
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