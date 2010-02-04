В Україні створять відомство для реєстрації ГМО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні генетично модифікованих організмів».

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла вказаний закон 19 січня ц.р.

Зокрема, вводиться нова стаття щодо повноважень центрального органу виконавчої влади з питань ветеринарної медицини. Цією статтею передбачено, що даний орган здійснює державну реєстрацію ГМО-джерел кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, що містять ГМО чи одержаних з їх використанням.

Крім того, цей орган затверджує перелік кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, в яких здійснюється контроль умісту ГМО, і перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО. Він також проводить моніторинг кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, одержаних з використанням ГМО, згідно критерію наявності в них зареєстрованих ГМО- джерел.

Також законом передбачений ряд змін, що стосуються державної реєстрації ГМО і продукції, виробленій з їх застосуванням.