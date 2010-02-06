Завтра невеликий сніг на заході та півдні
15:05, 06 лютого 2010Агро
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У Криму з дощем
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18° морозу, місцями 20-22°, вдень 8-13° морозу; у західних областях вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу (на Закарпатті та півдні Одещини вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°); у Криму вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на південному узбережжі вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
У Київській області у неділю опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, місцями до 22°, вдень 8-13° морозу, у Києві вночі 15-17°, вдень 9-11° морозу.
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