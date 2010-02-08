Україна заборонила ввезення жуйних тварин
14:37, 08 лютого 2010Агро
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З Марокко та Алжиру
Ветеринарна служба України 5 лютого 2010 року заборонила ввезення в Україну жуйних тварин з Алжирської Народної Демократичної Республіки і Королівства Марокко.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини України.
Згідно з повідомленням, за офіційними даними Міжнародного епізоотичного бюро, на території Марокко зареєстровано захворювання блутангом овець, а на території Алжиру – великої рогатої худоби.
Ввезення з цих країн інших вантажів, підконтрольних службі Державної ветеринарної медицини, маэ здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.
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