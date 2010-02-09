АПУ прогнозує подорожчання цукровмісних продуктів

Аграрна палата України прогнозує подорожчання цукровмісних продуктів на 25-70% у лютому-квітні 2010 р. Таку думку висловив кореспонденту УНІАН президент АПУ Дмитро БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

«Товари, у виробництві яких використовується цукор, подорожчають від 25 до 70% у лютому-квітні 2010 р. Йдеться про кондитерські, хлібобулочні вироби та інше», - вважає Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

На його думку, висока вартість цукру й патоки на внутрішньому ринку може негативно позначитися на експортних можливостях кондитерської промисловості, приміром, призвести до зниження конкурентоспроможності одного з основних українських експортних товарів – карамелі.