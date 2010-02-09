Цукрова галузь потребує 100-150 млн. дол. інвестицій – АПУ

Для створення в довгостроковій перспективі конкурентоспроможної цукрової галузі в Україні необхідно 100-150 млн. дол. інвестицій.

Таку думку висловив кореспонденту УНІАН президент Аграрної палати України (АПУ) Дмитро БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

На думку фахівців компанії, в Україні відсутня державна політика стимулювання інтенсивного вирощування цукрового буряку і ефективного цукрового виробництва. «У 2009 році ми одержали негативне злиття декількох чинників. Фінансово-економічна криза позбавила галузь оборотного капіталу для вирощування цукрового буряку і закупівлі його заводами. Не було необхідної підтримки з державного бюджету. Дотації Мінагрополітики профінансовані лише на 25%. Дефіцит цукру спостерігається і на міжнародних ринках. Таким чином, недовиробництво цукру в Україні і в світі призвело до стрибка цін на нього в 2,5 разу на українському ринку. Крім того, негативну роль зіграла непродумана політика відносно імпорту цукрової тростини», – зазначив Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

АПУ рекомендувала уряду стимулювати вирощування цієї культури в певних регіонах і із застосуванням спеціальних технологій для збільшення врожайності до більш як 400 ц/га. Це дозволило б вийти на оптимальну вартість цукрового буряку для виробників цукру. При цьому зберігається необхідність стимулювання підвищення цукристості буряку.

Крім того, АПУ ще в 2005 році запропонувала уряду провести концентрацію в цьому секторі для залучення двох-трьох стратегічних інвесторів за прикладом міжнародної компанії British Sugar. У той час у країні існувало близько 150 цукрових заводів, половина з яких працювала на технологічному устаткуванні 50-річної давнини. «На жаль, це не було зроблено. Сьогодні унаслідок безсистемного скорочення потужностей залишилося близько 60 підприємств, але основні проблеми галузі не розв`язані», – додав він.