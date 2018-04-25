Січнева інфляція: продукти і політика здійняли хвилю

Січень продемонстрував стрибок інфляції, причому найістотніший у річному обчисленні. За даними Держкомстату, індекс споживчих цін у порівнянні з 0,9% у грудні минулого року (до листопада 2009 року) у січні 2010 року прискорився до 1,8% (до грудня 2009 року). Такий стрімкий стрибок наводить на думку, що економічні проблеми в Україні далекі від вирішення. Особливо якщо врахувати, що головною причиною називають зростання цін на продовольство...

Цукор додав гіркоти

Влада пояснює стан справ сезонним подорожчанням низки товарів, зокрема цукру та молокопродуктів, що є відгомоном ситуації на світовому ринку, а також має політичний характер. Крім того, на рівень інфляції вплинув і ріст цін на паливно-мастильні матеріали.

«Ціна на цукор збільшилася на 14,7%... Це відбулося внаслідок як дії об`єктивного фактора – росту цін на світовому ринку, так і під впливом спроб виробників використати зовнішні цінові та внутрішні політичні фактори на власну користь і забезпечити покриття недоотриманих у попередні періоди прибутків різким підвищенням цін», – відзначає міністр економіки Богдан Данилишин.

Варто звернутися до цифр. За даними Держкомстату, на споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої виросли на 3,2% у повінянні з попереднім місяцем. Найбільше (на 14,7% і 14,3%) подорожчали цукор та овочі. На 6,2-9,8% виросли ціни на сири, молоко, кисломолочну продукцію і масло (чимало експертів пояснюють це збільшенням витрат на зберігання продукції через сувору зиму). На 2,0-3,6% подорожчали яйця, фрукти, маргарин і олія. Водночас на 1,1% подешевшали тваринні жири. Що стосується тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, то вони зросли лишень на 0,4%. Як бачимо, основне подорожчання справді припадає на продуктовий ряд. І показники невтішні.

Тим часом експерти вбачають у звіті Держкомстату не тільки негативні моменти. Так, аналітики інвестиційної компанії «Сократ» вважають, що прискорення інфляції є позитивним чинником для виробників, хоча й чинить тиск на відсоткові ставки і стабільність національної валюти.

У компанії відзначають, що інфляційний стрибок є наслідком дефіциту на ринках цукру і молочних продуктів, що у подальшому спровокує зростання цін й на інші продовольчі товари, і меншою мірою в цьому винна монетарна ситуація.

Подорожчання харчів, зокрема цукру і молокопродуктів, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь пов`язує зі скасуванням наприкінці листопада 2009 року пільг зі сплати ПДВ, але й сезонний фактор не заперечує. Якщо в грудні зниження реальних доходів українців у 2009 році зменшило його вплив, бо українці у свята витрачали менше, ніж звичайно, і таким чином не підігрівали попит, то в січні ріст інфляції зумовлений здебільшого зростанням витрат на виробництво продукції.

Без політики не обійшлося

Але й політику не варто скидати з рахунку. Ще наприкінці 2009 року всім було зрозуміло, що власних запасів цукру Україні до закінчення маркетингового року не вистачить і треба бути готовими до росту цін на солодкий продукт. То чому ж це питання постало особливо гостро саме перед першим туром виборів президента?..

«Це не була новина, яка раптом з’явилася всередині січня і призвела до зростання цін, але коли її розтрубили на тлі політичної невизначеності, можливо, вона викликала більшу паніку, і ціни виросли суттєвіше, ніж могли б при політично спокійній ситуації», – налогосив О.Жолудь.

З ним погоджуються й інші експерти, які вважають, що нинішня ситуація на ринку цукру – «штучне явище». Як відзначив перший заступник міністра аграрної політики Юрій Лузан, ринок цукру сьогодні насичений. З огляду на цьогорічні обсяги виробництва, імпорт 260 тис. тонн тростинного цукру-сирцю за пільговою квотою в рамках ВТО, а також планований імпорт цукру поза пільговою квотою Україна повністю забезпечена цукром до кінця поточного маркетингового року. При цьому, за словами Ю.Лузана, на 1 вересня 2010 року міністерство прогнозує перехідні запаси цукру в обсязі 460 тис. тонн.

На думку заступника міністра аграрної політики ІванаДемчака, «ця проблема штучно створена посередниками».

Несолодкий прогноз гірких перспектив

Штучно чи не штучно, але аграрії попереджають: цукровмісні продукти подорожчають на 25-70% у лютому-квітні 2010 року. Як відзначає президент Аграрної палати України Дмитро Березовський, йдеться про кондитерські, хлібобулочні вироби та ін.

На його думку, висока вартість цукру і патоки на внутрішньому ринку може негативно позначитися на експортних можливостях кондитерської промисловості, наприклад, призвести до зниження конкурентоспроможності одного з основних українських експортних товарів – карамелі.

І ще один момент, якщо вже ми заговорили про основу інфляційного стрибка. На думку міжнародних експертів, цього року світовий дефіцит цукру перевищить 12 млн. тонн, що на 43% більше, ніж прогнозували раніше. Тому у другому півріччі не варто сподіватися стабілізації цін на цукор ні в світі, ні в Україні...

Що стосується прогнозів на майбутнє, то, на думку О.Жолудя, у лютому слід бути готовими до подальшого сезонного зростання цін на продукти харчування, насамперед це стосується овочів і фруктів. Але вже з квітня зросте вплив адміністративно регульованих послуг. «Після того як відбудеться зміна президента, буде призначений новий Кабінет Міністрів, коли почнуть приймати різні закони і постанови, які впливатимуть зокрема й на цінову ситуацію, почне зростати вплив політики. А зараз це – сезонні речі», – пояснив О.Жолудь.

У свою чергу, експерт центру «CASE-Україна» Ольга Кравець вважає, що в 2010 році основний вплив на інфляцію матиме саме підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, а от ціни на продукти харчування будуть відносно стабільними. Вона також не виключає зростання цін на продукцію тих секторів економіки, де спостерігається певна монополізація. «Ми очікуємо інфляцію на рівні 12-13%, не більше, якщо, звичайно, не трапиться чогось непередбаченого», – спрогнозувала О.Кравець.

За прогнозом «Сократа», середньорічний індекс споживчих цін у 2010 році виросте в Україні на 15%.

Залишається відзначити, що міжнародні експерти, старанно розписуючи прогнози не тільки на найближчий рік, а як мінімум на 5 років, наголошують, що продовольче питання дуже гостро постане на всій планеті. А це означає подальше зростання цін на продукти харчування з усіма наслідками, які з цього випливають. Якщо врахувати українську політичну складову, що вже не один рік рубає під корінь аграрний сектор, то для нас найближчі перспективи вимальовуються аж ніяк не в рожевому світлі...

Олексій Савченко, Олена Бистрицька (УНІАН)