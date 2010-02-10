Держспоживстандарт забракував 30% вина
Перевіреного у 2009 році
Інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України впродовж 2009 року перевірили 257 тис. дал виноробницької продукції на суму 19,3 млн. грн. Через невідповідність вимогам нормативної документації було забраковано 79 тис. дал (30%) на суму близько 9 млн. грн. Перевірку виноробницької продукції фахівці здійснили на 99 підприємствах, і на 56 з них виявили порушення.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту.
Продукція бракувалася через недоліки у підготовці виробництва і незадовільні умови зберігання, порушення технологічної дисципліни в ході виробництва, а також у зв’язку із незадовільною організацією приймального контролю.
За результатами перевірок у 2009 році було винесено 67 постанов про накладення штрафів на суму 165,8 тис. грн., заборонено реалізацію 94 партій виноробницької продукції і 33 видів алкогольної продукції і винесено 21 постанову про адміністративне стягнення на суму 5,8 тис. грн.