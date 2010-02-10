Кабмін встановив квоту на виробництво цукру

Кабінет Міністрів України встановив квоту на виробництво цукру і мінімальні ціни на цукор і буряк на 2010-2011 маркетинговий рік. Відповідна постанова № 96 від 3 лютого 2010 року опублікована на сайті уряду.

Документом доручено встановити граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота “А”) на період з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011 р. в обсязі 1 млн. 892 тис. тонн.

Також документом затверджено мінімальні ціни на цукровий буряк, який буде поставлятися з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011 р. для виробництва цукру у рамках квоти “А” (з урахуванням базисної цукристості), на рівні 291,66 грн. за тонну (без ПДВ) і на цукор квоти “А” - на рівні 4,25 тис. грн. за тонну (без ПДВ).

Відзначимо, що відповідно до Закону "Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру", мінімальна ціна на цукровий буряк, що поставляється для виробництва цукру в рамках квоти "А", і мінімальна ціна на цукор квоти "А" встановлюються щороку Кабінетом Міністрів до 1 січня поточного року із застосуванням щомісячних індексів інфляції. При цьому мінімальні ціни встановлюються на рівні, який забезпечує прибутковість виробництва відповідних видів продукції. У разі зміни кон`юнктури ринку цукру протягом маркетингового року Кабінет Міністрів може змінювати рівень мінімальних цін за пропозицією Міністерства аграрної політики.

У разі поставок цукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його за цінами, нижчими за визначену мінімальну ціну, з суб`єкта підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі подвійної вартості цукру, який було реалізовано з порушенням затвердженого порядку.