Уряд встановив мінімальні ціни на цукор

Кабінет міністрів затвердив мінімальні ціни на цукровий буряк і білий цукор на 2010-2011 маркетинговий рік.

Про це свідчить постанова Кабміну "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2010 до 1 вересня 2011 року.

Відповідно до постанови, мінімальна ціна на цукровий буряк, що буде поставлятися з 1 вересня 2010 до 1 вересня 2011 для виробництва цукру в межах квоти "А", становитиме 291,66 грн./т, на цукор білий кристалічний - 4,25 тис. грн./т.

Крім того, документом встановлюється граничний розмір квоти постачання цукру на внутрішній ринок (квота "А") у період з 1 вересня 2010 до 1 вересня 2011 року в обсязі 1892 тис. тонн.

У вересні 2009 року уряд вніс зміни у додаток до постанови Кабінету міністрів "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2009 до 1 вересня 2010 року", підвищивши на 2009-2010 маркетинговий рік мінімальні ціни на цукор до 3125 грн./тонна.

Відповідно до Закону "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", мінімальна ціна на цукровий буряк, що постачається для виробництва цукру в межах квоти "А", і мінімальна ціна на цукор квоти "А" встановлюється щорічно Кабінетом міністрів до 1 січня поточного року із застосуванням щомісячних індексів інфляції.

При цьому мінімальні ціни встановлюються на рівні, що забезпечує прибутковість виробництва відповідних видів продукції.

У разі зміни кон`юнктури ринку цукру протягом маркетингового року, Кабінет міністрів може вносити зміни щодо рівня мінімальних цін за пропозицією Міністерства аграрної політики.