В Україні вижили майже 90% озимих

Станом на сьогодні озимі зернові в Україні були у хорошому стані на 3,92 млн. га, що становить 46% від загальної площі сіву. У задовільному стані знаходилося 3,72 млн. га, або 43,6%, наголошується в інформації Міністерства аграрної політики.

На 10,4% площ, або на 0,89 млн. га, посіви були слабкими і прорідженими, відзначає ІА АПК-ІНФОРМ.

Крім того, на звітну дату, за даними МінАП, під крижаним покривом знаходилося 0,541 млн. га, або 6,3% усіх посівів. Зокрема, під крижаним покривом озимі були в Івано-Франківській області на 29,9% площ, Полтавській – 29%, Харківській – 15%, Черкаській – 12,1%, Луганській – 8,3%, Київській – 5,1%, Одеській – 2,5%, Закарпатській, – 2,2%. У Чернігівській області під крижаним покривом знаходиться 100% посівів озимих.

Озима пшениця знаходиться у хорошому стані на 3,118 млн. га - 46,8% площ, у задовільному – 2,87 млн. га (43,1%), слабка і проріджена – на 0,67 млн. га (10,1%). Стан посівів ячменю на 0,645 млн. га (40,7% площ) оцінюється як хороший, на 0,743 млн. га (47%) – задовільний і на 0,195 млн. га (12,3%) - слабкий і проріджений.

До даного часу у хорошому стані знаходиться 39% посівів озимого рапсу, в задовільному – 40%, слабкі і проріджені – 21%.

Порівняно із серединою січня 2009 р. стан озимих, за даними Мінагрополітіки, у цілому трохи погіршав.